Il sottomarino Titan è imploso: cosa significa. Il video della ricostruzione: «Morti in 30 millesimi di secondo»

I cinque passeggeri a bordo del sottomarino Titan sono morti a causa dell'implosione del batiscafo sul quale si erano imbarcati per raggiungere il relitto del Titanic. Ma cosa succede quando un sommergibile implode? Al contrario di un'esplosione, che rilascia rapidamente energia all'esterno, l'implosione provoca un "collasso" all'interno dell'oggetto interessato, incapace di resistere alla pressione esterna. Più si scende nelle profondità marine, più la pressione aumenta. Per la precisione, in mare ogni dieci metri la pressione aumenta di 1 atm (atmosfera). Alle profondità come quelle dove si trovano i resti del Titanic, la pressione è circa 390 volte superiore a quelle in superficie. L'implosione ha provocato nei passeggeri una morte pressocché istantanea, avvenuta in circa 30 millesimi di secondo.

L'implosione

Nelle ore successive alla conferma della morte dei cinque passeggeri del Titan, il sottomarino disperso da domenica, sui social ha cominciato a circolare una ricostruzione video dell'implosione del sommergibile della OceanGate sul quale si erano imbarcati l'amministratore delegato Stockton Rush, il miliardario britannico Hamish Harding, il francese Paul-Henry Nargeolet e l'uomo d'affari pachistano e suo figlio di 19 anni, Shahzada e Suleman Dawood.