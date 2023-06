Sottomarino Titan, perché è imploso? «Sotto accusa il design e il materiale». Cosa è successo davvero a bordo

Cosa è successo davvero al sottomarino Titan, che trasportava cinque persone in visita al relitto del Titanic ma è imploso, uccidendo tutti e cinque i passeggeri? E soprattutto per quale motivo il sommergibile è imploso? Dalle prime informazioni successive alla tragedia, pare che sia il design che il materiale usati non fossero esattamente adatti a viaggi di quel genere: e adesso si valuta l'idea di vietare del tutto e definitivamente le visite al relitto della leggendaria nave naufragata nel 1912.

