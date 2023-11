Alluvione Toscana, trovato il corpo di Antonio Tumolo: era l'ultimo disperso, i morti salgono a 8

di Redazione web

Alluvione Toscana. È stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi in un vivaio nei pressi di Iolo, nel comune di Prato, il cadavere di Antonio Tumolo, 84 anni, l'ultimo disperso del maltempo che si è abbattuto sulla Toscana la settimana scorsa. Dell'anziano pratese si erano perse le tracce da giovedì 2 novembre, mentre stava tornava a casa dopo essere andato in uno studio medico per una visita.

Sulla strada per il ritorno a casa, Tumolo era stato travolto dall'acqua, nei pressi di un torrente nella zona di Galceti. Venerdì 3 novembre i carabinieri avevano ritrovato l'auto del pensionato e da allora le ricerche non si sono mai interrotte.

Secondo quanto appreso l'uomo, 84 anni, è stato ritrovato in un vivaio a Prato costeggiato da un fosso dove affluiscono le acque del torrente Bardena, corso d'acqua esondato giovedì scorso nella frazione di Figline dove l'anziano abitava e dove è stato ipotizzato stesse tornado in auto quando è stato travolto dalla furia del fiume di acqua e detriti che si è riversato all'improvviso nelle strade.

Allerta arancione per il maltempo oggi in Veneto; gialla in Emilia Romagna, Lombardia, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Umbria. Tra oggi e domani verrà dichiarato lo stato emergenza regionale in Liguria. Arrivano intanto i primi 100 milioni a sostegno delle aziende alluvionate in Toscana.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 16:53

