Campi, esonda il fiume Bisenzio: i residenti riprendono dall'alto le auto trascinate via dal fango

Il fiume Bisenzio ha esondato stasera in due punti nell'abitato di Campi Bisenzio (Firenze), a Ponte alla Rocca, nel centro storico, e a Ponte a Capalle. Lo si apprende dallo staff del sindaco Andrea Tagliaferri che ha firmato ordinanza di chiusura delle scuole e di interruzione delle attività e, secondo quanto riferito, ha invitato i cittadini a recarsi ai piani alti degli edifici. Il fiume ha superato i livelli di guardia nei due punti ed esce lentamente all'esterno.

"Le immagini sono chiare, non scendete in strada. Non circolate con l'auto, chi può raggiunga i piani alti delle case". Lo scrive il presidente della Toscana Eugenio Giani sui social illustrando l'alluvione in corso a Campi Bisenzio (Firenze) dove il fiume è uscito dagli argini col maltempo. Giani ha postato dei video girati dai balconi. In uno si vede una strada, anche ampia, in cui l'acqua solleva le auto in sosta e le porta via.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 22:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA