I soldi sono la ricetta per la felicità: guadagni più alti portano maggior benessere. Ma non per tutti

Il soldi fanno la felicità? La domanda la cui risposta a molti sembra scontata, in un senso o nell'altro, sembra aver trovato finalmente una risposta basata sulla scienza: guadagnare di più rende più felici, tutti o quasi. A dirlo è un nuovo studio di neuroscienze pubblicato nel 2023 sulla rivista della National Academy of sciences.

I soldi fanno la felicità, lo studio

La ricerca nasce dalla collaborazione di due ricercatori Daniel Kahneman, premio Nobel per l'economia, e Matt Killingsworth, un esperto di studi sulla felicità. I due partivano da due tesi diverse: per Kahneman la correlazione tra denaro e felicità valeva fino all'importo dei 100.000 euro, da lì in poi le 2 variabili erano disgiunte; per Killingsworth, invece, il tetto dei 100.000 euro non esisteva e al crescere dell'income annuale (uguale alla somma di reddito e rendimento da investimenti), cresceva sempre il livello di felcità.

Le tre scoperte

La prima è che l'effetto del tetto dei 100.000 euro annuali esiste ma solo per il 15% di popolazione più infelice. Per chi vive una condizione di malessere emotivo, il denaro produce effetti positivi solo fino a questo importo, dopo diventa insignificante. Il secondo risultato è che, invece da quanto teorizzato da Kahneman, per il 60% della popolazione, che registra livelli di felicità tra il medio e il buono, l'effetto tetto si annulla: maggiori quantità di denaro a disposizione portano a livelli più alti di felicità. La terza scoperta riguarda i superfelici, il 25% della popolazione: tra loro crescite dell'income elevate producono livelli di benessere molto intensi. Secondo questo studio, quindi, per la stragrande maggioranza della popolazione (85%), contrariamente a quanto si è pensato per secoli, la ricetta della felicità sarebbero proprio i soldi.

