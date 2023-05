Nonna vedova vince una casa da 5 milioni alla lotteria, le lacrime di gioia: «Quando l'ho scoperto ho aperto una bottiglia di vino»

di Redazione web

Non è mai troppo tardi per sognare di cambiare vita. Anche quando tutto quello che hai amato sembra sia rimasto alle spalle. Ne è un esempio June Smith, nonna di 74 anni e vedova, che grazie a un concorso a premi è riuscita ad aggiudicarsi una casa da 5 milioni di euro, spendendone appena 30 per comprare il biglietto vincente.

Il racconto

La donna ha vinto alla lotteria una mega villa a tre piani in Cornovaglia e 100mila sterline. «L'ultima volta che ero stata in questa regione - racconta - ho dormito in una roulotte con mio marito», le sue parole riportate dal Daily Mail.

La prima cosa? Chiamare i figli e una bottiglia di vino

«Mi stavo preparando per un normale venerdì sera davanti alla televisione, quando mi hanno chiamato per dirmi che avevo vinto una villa... non potevo crederci. La prima cosa che ho fatto è stata chiamare i miei figli, la seconda è stata aprire una bottiglia di rosso», ha raccontato.

