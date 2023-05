Michelle Hunziker, la citazione sulla felicità: «Soldi e bellezza sono niente se non c'è l'amore»

di Redazione web

Michelle Hunziker è molto attiva sui propri profili social dove, spesso, condivide video o foto ma anche pensieri sulla vita. Ad esempio, nelle sue ultime storie ha espresso un pensiero molto profondo sulla felicità e le emozioni della vita, partendo da una citazione dello scrittore tedesco Hermann Hesse basata "sul sentire". Michelle ha registrato le storie indossando la divisa di karate e con i capelli pettinati con una coda bassa: evidentemente la conduttrice si stava preparando per l'allenamento giornaliero.

Michelle Hunziker e la bisnonna Ineke: «Un bicchiere di vino al giorno fa bene alla salute»

Michelle Hunziker, il menù segreto (con pollo e risotto) per rimanere in forma: «La mia ricetta è questa»

Le storie Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker non ha mai nascosto la sua passione per la lettura e, spesso, sui propri canali social intrattiene i suoi fan con diverse citazioni che ha letto nei libri e che magari l'hanno fatta riflettere su alcuni temi della vita. Questa mattina, martedì 9 maggio, la conduttrice svizzera ha parlato di emozioni e di come esse vadano vissute appieno per capire davvero cosa sia la felicità e la gioia ma anche la sofferenza.

Michelle scrive: «Che bello arrivare a questa consapevolezza» e poi aggiunge: «Questo pensiero l'ho letto stamattina e corrisponde profondamente al mio sentire di oggi, volevo condividerlo con voi».

La storia in sala trucco

Prima di postare queste storie, Michelle ha pubblicato un video in cui si trova in sala trucco ed ha appena finito di prepararsi per una nuova puntata di Striscia la Notizia. Michelle manda un saluto virtuale alla collega Ilary Blasi, dato che, le truccatrici si stavano dirigendo proprio dalla conduttrice romana che avrebbe poi presentato una nuova puntata dell'Isola dei Famosi.

Il pensiero di Hermann Hesse

«Quanto più invecchiavo, quanto più insipide mi parevano le piccole soddisfazioni che la vita mi dava, tanto più chiaramente comprendevo dove andasse cercata la fonte delle gioie della vita. Imparai che essere amati non è niente, mentre amare è tutto, e sempre più mi parve di capire ciò che da valore e piacere alla nostra esistenza non è altro che la nostra capacità di sentire. Ovunque scorgessi sulla terra qualcosa che si potesse chiamare “felicità”, consisteva di sensazioni. Il denaro non era niente, il potere non era niente. Si vedevano molti che avevano sia l’uno che l’altro ed erano infelici. La bellezza non era niente: si vedevano uomini belli e donne belle che erano infelici nonostante la loro bellezza. Anche la salute non aveva un gran peso; ognuno aveva la salute che si sentiva, c’erano malati pieni di voglia di vivere che fiorivano fino a poco prima della fine e c’erano sani che avvizzivano angosciati per la paura della sofferenza. Ma la felicità era ovunque una persona avesse forti sentimenti e vivesse per loro, non li scacciasse, non facesse loro violenza, ma li coltivasse e ne traesse godimento. La bellezza non appagava chi la possedeva, ma chi sapeva amarla e adorarla.C’erano moltissimi sentimenti, all’apparenza, ma in fondo erano una cosa sola. Si può dare al sentimento il nome di volontà, o qualsiasi altro. Io lo chiamo amore. La felicità è amore, nient’altro. Felice è chi sa amare. Amore è ogni moto della nostra anima in cui essa senta se stessa e percepisca la propria vita. Ma amare e desiderare non è la stessa cosa. L’amore è desiderio fattosi saggio; l’amore non vuole avere; vuole soltanto amare».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA