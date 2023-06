Soldi “sporchi” diventavano fredde e preziose mattonelle d’oro e di argento grazie a una fonderia abusiva a Zurigo. Gli uomini del Ros - con i comandi provinciali dei carabinieri di Milano e di Monza-Brianza - hanno arrestato dieci persone per concorso in riciclaggio aggravato con l’accusa di aver sostituito denaro con metalli preziosi, tutto di provenienza illecita, in particolare lingotti d’oro e d’argento. Un malloppo di 288 chili di oro e 97 chili di argento: valore 15 milioni di euro. Agli arrestati - alcuni orafi e titolari di attività di acquisto-oro con sede a Milano - la procura contesta 16 episodi di riciclaggio in concorso. I fatti, tutti in Lombardia, hanno avuto la durata di un anno da settembre 2019. L’indagine ha interessato Germania e Svizzera. E la Svizzera ha emesso un ulteriore provvedimento restrittivo a carico di due indagati, ritenuti «terminali svizzeri del gruppo interessato alle operazioni di riciclaggio».