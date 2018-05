Regalo sessista del sindaco alle dipendenti comunali: «Era a grandezza naturale, lo abbiamo buttato subito»

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Se ci fosse una competizione per ilpiùdel mondo, quest'uomo, capace di regalare lecca-lecca a forma di vagina ai dipendenti comunali in occasione della Festa del Papà ma anche peni di cioccolato alle dipendenti per la Festa della Donna, potrebbe sicuramente aspirare ad una nomination. Si chiama, ha 57 anni ed è il primo cittadino di, un piccolo centro di neanche 15mila abitanti inSposato e con due figli, di professione veterinario ma con l'hobby dell'ecologia e dell'apicoltura, Sajovic è finito nella bufera dopo una denuncia ufficiale firmata da alcuni dipendenti comunali e presentata al Comitato di controllo comunale. La voce, giunta a Lubiana, capitale e sede del governo centrale, è rimbalzata fino a oltrepassare i confini nazionali. Come riporta il Piccolo , che cita la fonte originale, il quotidiano Dnevnik , il primo cittadino, al suo secondo mandato consecutivo, sarebbe stato accusato anche dida parte di alcune dipendenti comunali: «Durante le feste in Comune era solito lanciare ammiccamenti a scopo sessuale a quasi tutte le impiegate, che poi l'8 marzo si sono viste regalare deia grandezza naturale. Un dono per nulla gradito, finito subito nel cestino».Sono in corso indagini per chiarire le responsabilità di un simile 'regalo'. L'idea non sarebbe stata infatti del sindaco, bensì di una donna,, direttrice del personale in Comune. L'ordinazione sarebbe invece opera del vicesindaco, mentre Sajovic si è limitato a ritirare le 'opere' e a consegnarle negli uffici comunali. Ad ogni modo, per i peni di cioccolato e i, non sarebbero stati spesi soldi pubblici: tutto sborsato personalmente dalla direttrice comunale. «Si è trattato semplicemente di simpatiche iniziative per migliorare il clima di lavoro», fanno sapere da Tržič.