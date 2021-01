Setter uccide un cervo al parco, il padrone multato

Un cucciolo di setter ha attaccato un cervo causandone la morte nel Richmond Park e il padrone è stato multato per 600 sterline. Il cane si è avventato sull'animale selvatico spaventandolo e facendolo correre in strada dove è stato investito da un'auto. Per il cervo non c'è stato nulla da fare e i veterinari sono stati costretti ad abbatterlo.

Un video mostra il cane attaccare il cervo che ha iniziato a scappare sanguinante. Il setter non ha voluto saperne di mollare la presa e ha rincorso a lungo l'animale costretto a fuggire verso la strada dove transitavano delle auto. Il cervo è stato poi trovato insanguinato e in gravissime condizioni tra le felci, una situazione che non gli ha lasciato scampo e ha costretto i veterinari ad abbatterlo.

Il padrone è stato denunciato, prima di tutto perchè non avrebbe dovuto lasciare libero il cane in quel parco dove ne veniva fatto esplicito divieto. Poi perché ritenuto responsanile della morte di un animale protetto. Il padrone ha pagato la multa di 600 sterline e si è impegnato a far addestrare il cane.

