Mandarino e Monica, l'incredibile storia del gatto scomparso e ritrovato dalla padrona dopo otto anni

Mandarino, oggi un gatto anziano di 21 anni, era scomparso dal 7 novembre del 2012, Monica, la sua padrona, una musicista di Faenza, lo ha ritrovato dopo 8 anni, e averlo cercato ovunque, grazie ad un post dell'Enpa su Facebook. Una storia a lieto fine come racconta l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali di «un amore mai dimenticato» che rappresenta «un miracolo che ci ricorda l'importanza di non arrenderci mai!».

Monica - come riporta Enpa - aveva incontrato Mandarino il 25 aprile del 2000 in un casolare insieme ai suoi fratellini e lo aveva preso con sé. Aveva subito notato l'indole selvatica del suo gatto, la voglia di evadere ed esplorare e una volta lo aveva persino ritrovato nel bagagliaio di una macchina con due persone a bordo che lo avevano sentito miagolare. Il 7 novembre 2012, però, Mandarino, subito dopo pranzo, mentre Monica stava andando a teatro per una prova generale dell'opera lirica che stava allestendo, uscì ancora una volta, senza però fare ritorno. Dopo una settima un vicino di casa racconta alla donna di averlo visto finire sotto una macchina e le confida che secondo lui probabilmente non ce l'ha fatta.

Monica, non si dà per vinta e continua a cercarlo in tutti i modi per più di un anno. Ma solo un giorno, otto anni, due mesi e 4 giorni dopo la sua scomparsa - prosegue l'Enpa -, una famiglia di Faenza, trova un gatto anziano con gravi problemi di salute in strada ed è disposta a prendersene cura, contatta l'Enpa di Faenza che lo recupera e lo affida alle cure dei veterinari dell'associazione.

All'Enpa arriva, però, una telefonata. È Monica, ha visto le foto del gatto anziano ritrovato su Facebook e pensa possa essere Mandarino e si precipita nella sede per riconoscere e incontrare l'anziano gatto. «Quelle immagini - raccontano le volontarie dell'Enpa di Faenza - non potremo mai dimenticarle. Nonostante le condizioni e l'età, Mandarino ha riconosciuto subito Monica. Lei lo ha abbracciato, coccolato con gli occhi pieni di lacrime mentre Mandarino la contraccambiava con delicate testate». Mandarino e Monica da sabato scorso sono di nuovo felici insieme.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Gennaio 2021, 19:47

