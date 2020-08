Senza mascherina, aggrediscono in 15 i poliziotti che tentavano di identificarli e fuggono

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Agosto 2020, 15:56

Hanno passato la notte in ospedale per accertamenti, dueche avevano tentato di identificare un gruppo di circache si erano rifiutati di indossare la. Dopo la brutale, i responsabili sono fuggiti e la polizia è sulle loro tracce.È accaduto nella notte tra giovedì e venerdì scorso a Leòn, in Spagna. Come riporta El Norte de Castilla , gli agenti di polizia locale erano intervenuti dopo la segnalazione, da parte di alcuni residenti, che si erano lamentati di forti schiamazzi notturni nei pressi di un giardino pubblico. I due agenti avevano scoperto un gruppo di 15 persone, tutti assembrati e senza mascherine, mentre ballavano con la musica ad alto volume. Invitati a indossare la mascherina, i presenti avevano reagito con insulti, rifiutandosi di adempiere alle normative anti-contagio.Quando i due agenti hanno tentato di identificarli, i membri del gruppo hanno dato via ad una aggressione brutale, con calci e pugni, prima di fuggire. Uno dei due agenti, durante l'aggressione, ha perso i sensi e per entrambi sono stati stabiliti almeno 30 giorni di prognosi. Sul caso indaga la polizia di Stato spagnola: del gruppo di 15 persone, solo un uomo è stato fermato durante la fuga e identificato.