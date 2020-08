Negazionisti del covid in strada a manifestare a Londra e Berlino. La polizia ha sospeso la protesta in corso acontro le misure anti-Covid per mancato rispetto delle regole sul distanziamento. Mentre nella capitale inglese i manifestanti hanno urlato che il covid è una bufala.«La distanza minima non è rispettata dalla maggior parte (dei manifestanti) nonostante le ripetute richieste» della polizia, riferiscono le forze dell'ordine, «motivo per cui non c'è altra possibilità che quella di sciogliere il raduno». La manifestazione di Berlino, alla quale hanno preso parte almeno 18mila persone, era stata autorizzata dopo una battaglia in tribunale.