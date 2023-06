L'ex le dice che ha il seno cadente, lei si spoglia su Instagram: «Non esiste un modo migliore di farlo apparire»

di Redazione web

«Un mio ex fidanzato una volta mi ha detto che avrei dovuto farmi ridurre il seno perché era cadente e non era più attraente». Comincia così il post pubblicato su Instagram dall'influencer Bella Davis, apprezzata dai follower per i suoi contenuti sul tema dell'accettazione del corpo. Stavolta, la star australiana dei social ha voluto sfatare l'idea che alcuni seni siano migliori di altri, partendo da un articolo trovato online che faceva proprio riferimento a quale fosse il "seno più bello". Per sostenere la sua tesi, Bella ha deciso di togliersi il reggiseno e mostrare il suo decollette nudo. Ma vediamo cosa è successo.

«Hai il seno cadente», e lei si spoglia su Instagram

L'influencer australiana Bella Davis, con quasi 260mila follower su Instagram, ha pubblicato una foto del suo seno nudo per ribadire il concetto che non eisista un seno migliore di un altro.

Il post di Bella ha raggiunto in pochi giorni oltre 23mila like, e i fan hanno elogiato le sue parole di incoraggiamento.

