Un uomo si è seduto sul tetto della sua vettura parcheggiata vicino a un autovelox e viene incoronato idolo dagli automobilisti. Così facendo ha infatti impedito al rilevatore di velocità di fotografare e multare le vetture che superavano il limite di velocità concesso in quel tratto di strada. L'uomo si è seduto in cima alla sua Nissan grigia davanti alla telecamera e ha iniziato a salutare gli automibilisti che gli passavano accanto in una strada a Maidstone, nel Kent. Diverse persone hanno filmato la scena idolatrando il misterioso driver come un idolo. La sua vettura e posizionata a pochi metri di distanza da quella della polizia, stando nella loro traiettoria deve aver oscurato le auto che transitavano su quel tratto. Pare che il misterioso salvatore dell'eccesso di velocità sia anche rimasto in posizione a lungo. Il video è stato pubblicato su TikTok lunedì dove è stato visto più di 65.000 volte. Più di 2.000 persone hanno apprezzato la clip, mentre centinaia hanno lasciato commenti elogiando gli sforzi dell'uomo. Seduto sopra l'auto per oscurare l'#autovelox: zero multe e diventa l'idolo in zona https://t.co/H9AFqOBC3i — Leggo (@leggoit) July 21, 2022 Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Luglio 2022, 14:44

