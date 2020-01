Due bambini sono morti in un incidente avvenuto in Turingia, in Germania, dove uno scuolabus è scivolato in un pendio, finendo in un torrente. Lo riferisce la Dpa. Altri bambini sono rimasti «gravemente feriti», secondo la portavoce della polizia. Giovedì 23 Gennaio 2020, 10:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA