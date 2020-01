Michele Bravi chiede il patteggiamento: 18 mesi di carcere per omicidio stradale

Il cantanteha chiesto di patteggiare per l'incidente del 22 novembre del 2018 nel quale morì una donna di 58 anni: la richiesta di patteggiamento di Bravi, accusato di, è di 18 mesi di carcere. La donna era in sella ad una moto quando si scontrò con l'auto guidata dallo stesso Bravi.Il giudice di Milano Aurelio Barazzetta ha rinviato all'11 marzo per la decisione. Stamane in udienza c'era l'Associazione italiana familiari e vittime della strada che ha chiesto di costituirsi parte civile.