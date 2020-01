Coronavirus, le vittime aumentano: «25 morti, 616 casi di contagio». Centinaia di voli cancellati in Cina

Coronavirus in Cina, quante sono le vittime: secondo Sky News, che cita le autorità locali, i morti per via del virus simile alla Sars nel Paese orientale sono saliti a 25, mentre i casi di contagio sono 616.



«Le persone sotto osservazione» per un sospetto di contagio «sono salite di 260 unità», portando il totale dei casi che sono stati esaminati «a 1.441», ha reso noto la commissione sanitaria di Wuhan nell'ultimo aggiornamento sull'emergenza.



Intanto i 202 passeggeri arrivati a Roma col volo proveniente da Wuhan, stanno bene: a riferirlo è stato il direttore sanitario di Aeroporti di Roma Carlo Racani. «I controlli sanitari predisposti dal Ministero della Salute all'aeroporto di Fiumicino sui 202 passeggeri e l'equipaggio giunti questa mattina a Roma con il volo proveniente da Wuhan hanno dato tutti esito negativo. Stanno tutti bene», ha detto Racani.



CENTINAIA DI VOLI CANCELLATI A WUHAN A Wuhan nel frattempo dopo l'introduzione di una serie di misure senza precedenti per frenare la diffusione del nuovo e letale coronavirus, centinaia di voli da o per la città cinese sono stati cancellati a partire da mezzogiorno di oggi (ora di Pechino). L'Amministrazione dell'Aviazione Civile della Cina ha comunicato che un totale di 566 voli erano programmati in partenza o in arrivo a Wuhan oggi, ma 288 di questi sono stati cancellati alle 11:30 (ora di Pechino) del mattino.

A partire dalle 10:00, inoltre, tutti i trasporti pubblici, compresi i bus urbani, le metropolitane, i traghetti e le corse interurbane sono stati sospesi, e anche le tratte in uscita dagli aeroporti e dalle stazioni ferroviarie sono state chiuse fino a nuovo avviso. L'Amministrazione dell'Aviazione Civile della Cina ha consigliato alle compagnie aeree che operano voli da o per Wuhan di prestare molta attenzione allo sviluppo dell'epidemia di polmonite e di adeguare i loro piani di volo di conseguenza.



Secondo le autorità locali, alle 20:00 (ora di Pechino) di ieri, nella provincia di Hubei, dove si trova Wuhan, sono stati segnalati un totale di 444 casi di nuova polmonite correlata al coronavirus e 17 morti. A livello nazionale, un totale di 17 persone sono morte e 571 casi confermati in 25 regioni a livello provinciale alla mezzanotte di ieri. I decessi, con età che vanno dai 48 agli 89 anni, sono tutti avvenuti in Hubei.

