Giovedì 23 Gennaio 2020, 17:06

Il coronavirus preoccupa ormai la Cina, ma anche gli altri paesi del mondo. Sono già scattate lein alcuni paesi, Italia compresa. Negli aeroporti sono state avviate delle misure di sicurezza per evitare il contagio e nelle regioni in cui i focolai del virus sono attivi si parla di chiusura.Il nuovo misterioso virus che viene dalla Cina appartiene appunto ai coronavirus, ovvero una serie di patogeni che coinvolgono le vie respiratorie. Il virus in questione è stato chiamato 2019-nCoV, tecnicamente è un Betacoronavirus, che appartiene allo stesso ceppo della SARS e della MERS, patologie che in passato, per alcuni soggetti, si sono rivelati essere letali.Mahe devono generare campanelli di allarme? Il professor Fabrizio Pregliasco , virologo dell'Università degli Studi di Milano, parla prima di tutto di una malattia aspecifica, quindi i sintomi sono effettivamente quelli generici di molte altre patologie respiratorie. Il virus si manifesta con febbre alta mal di gola, tosse secca, mal di testa, malessere generalizzato, dolori muscolari e articolari, difficoltà respiratorie. Non è letale se non nella forma più acuta, che tuttavia risulta essere pericolosa solo nei soggetti a rischio, ovvero persone anziane, malate o bambini.Per ora il rischio contagio in Italia non esiste, ma il Ministero della Salute ha invitato le persone che devono viaggiare verso la cina a vaccinarsi almeno 2 settimane prima della partenza, a lavarsi sempre le mani, indossare una mascherina, evitare i luoghi affollati e con animali vivi e cercare di non entrare in contatto con persone che manifestano i problemi respiratori .