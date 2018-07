ROMA - «Ryanair ha perso ancora una volta l'occasione per un dialogo sano e costruttivo a tutela dei lavoratori e dell'azienda». Così Filt Cgil e Uiltrasporti in merito al protocollo sottoscritto dalla compagnia con Fit-Cisl e Anpac e Anpav, sottolineando che «il tentativo di spacchettare e dividere i lavoratori ed il sindacato, usando interlocutori di comodo, è una prassi che ha portato sempre grandi disastri per il mondo del lavoro».Le due sigle confermano lo sciopero a livello europeo di 24 ore di martedì 25 luglio.