Ryanair rinomina i Boeing 737 dopo lo stop: ecco cosa cambia

Lunedì 15 Luglio 2019, 18:27

rinomina i velivoli dopo loLa compagnia aerea più grande d'Europa non ha ancora sistemato il modello, che è stato fermato in tutto il mondo dopo due incidenti mortali. Ryanair ha ordinato un design unico del Boeing 737 Max con sedili aggiuntivi e un'uscita di emergenza extra. Può contenere 197 passeggeri, otto in più rispetto allo standard 189 nella sua flotta di 737-800 aerei.Le foto scattate nello stabilimento Boeing di Renton, vicino a Seattle, mostrano un nuovo aereo 737 nei colori Ryanair con la scritta "Max" sostituita dal numero "8200". Intanto Il manager della compagnia ha annunciato che Ryanair sarebbe pronta a ridurre il numero degli aeromobili in alcune basi. Lo stop ha costretto la compagnia a rivedere diversi piani di volo, si parla di chiudere alcune destinazioni, proprio perché si avrenno meno velivoli a disposizione e per ora non c'è più richiesta di personale