Treno travolge auto sui binari: morti una donna e tre bambini piccoli. «Macchinista sotto choc»

A bordo del treno che viaggiava tra Epernay e Reims, al momento dell'impatto, si trovavano 24 passeggeri: secondo BFM-TV, altre quattro persone sarebbero lievemente ferite.Le vittime sono unasulla trentina, unae altri due bimbi, un maschio e una femmina, di. Non è chiaro se si trattasse di una madre con i suoi tre figli. Illeso il macchinista del treno, che però è ancora sotto choc, secondo quanto riferito dai media francesi: la polizia ha avviato un’indagine e non è ancora chiaro il motivo per cui l’auto con le quattro vittime a bordo si trovasse sui binari.