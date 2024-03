Ucraina, attacco russo a Odessa: 14 morti e 46 feriti. Bielorussia schiera truppe al confine con la Lituania

Al via oggi le elezioni presidenziali in Russia, con Putin che ha fatto appello al voto «patriottico» e Mosca che ha messo in guardia contro eventuali manifestazioni di dissenso ai seggi. Macron insiste nell'affermare di non escludere l'invio di truppe in Ucraina. Oggi a Berlino colloqui tra il presidente francese, Scholz, Tusk e Michel. Ottanta anni fa il bombardamento su Cassino: Mattarella stamani alla cerimonia commemorativa.

Guerra elettronica, gps oscurati sul volo del ministro britannico Grant Shapps dopo il viaggio in Polonia

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Marzo 2024, 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA