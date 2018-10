Royal Wedding, l'affascinante storia della tiara indossata dalla principessa Eugenie: ecco a chi apparteneva

di Silvia Natella

Royal Wedding, Eugenia di York, nipote della regina, sposa il “borghese” Jack Brooksbank

Non c'è principessa che si rispetti senza diadema. E ne ha scelto uno davvero importante per il suo matrimonio con. Niente velo, ma una tiara secolare, realizzata nel 1921 dalche si era ispirato nello stile al tipico cappello russo kokoshnik. La storia è molto affascinante, come riporta l'Independent. La secondogenita delha chiesto in prestito ala coroncina chiamatarealizzata in platino con al centro un enorme smeraldo da più di 90 carati, incastonato tra diamanti sia a taglio brillante sia a taglio rosa, a cui sono stati aggiunti altri sei smeraldi più piccoli per ogni lato.Questo gioiello è stato creato peruna delle donne più ricche del Regno e tra le maggiori collezioniste di gioielli della sua epoca. La nobildonna ha scelto di lasciare la tiara in eredità alla Regina Madre negli anni Quaranta. Nel 2002, alla morte della sovrana, tutti questi tesori sono passati allaI. La scelta di Eugenie di indossare questo diadema ha sorpreso un po' tutti perché girava la voce che la giovane avrebbe indossato la tiara che portava la madre nel 1986, quando ha sposato il principe Andrea. Un colpo di scena e una rottura con un passato doloroso. Forse Eugenie ha pensato che la tiara fosse un po' sfortunata.