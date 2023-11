Il giallo di Ross McDonnell, il regista trovato morto: «Corpo senza testa e braccia». La famiglia conferma: è lui

di Tommaso Cometti

Ross McDonnell, regista irlandese 44enne, è morto, come ha confermato la famiglia: l’annuncio arriva a oltre una settimana dal momento in cui il corpo del cineasta venne trovato - privo di testa - sulla spiaggia di Breezy Point, nel Queens, New York. Conosciuto soprattutto per la docuserie "The Trade", premiata con un Emmy nel 2021, era scomparso dal 4 novembre.

Il giallo

McDonnell è morto "inaspettatamente" il 5 novembre, come si legge su Rip.ie, un sito di necrologi a cui la famiglia ha affidato l'annuncio. Il telegiornale della rete Nbc il 20 novembre aveva riferito che "i resti sembravano essere del regista Ross McDonnell". Ma la conferma è arrivata solo ora. La polizia, secondo quanto ha ricostruito "Variety", ha ricevuto una chiamata al 911 il 17 novembre per un torso con gambe umane attaccate trovato sulla sabbia della spiaggia di Breezy Point, nel Queens.

