Omicidio Yara, la pm Ruggeri indagata per il caso dei campioni di Dna. Bossetti: «Ha mentito», ma la Procura chiede l'archiviazione

Yara Gambirasio, nuovo capitolo. Al centro del caso c'è Massimo Bossetti. Ci sarebbero delle contraddizioni nei verbali, ma non solo: spunta un nuovo indagato per depistaggio e frode processuale su dna. «Abbiamo chiesto che non gli sia consentito di accedere a questi reperti, né ora né mai, né per la revisione né per niente altro». La dichiarazione del pm di Bergamo Letizia Ruggeri resa alla procura di Venezia e contenuta nell'ultimo atto della difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio dell ragazzina, sarà presto valutata dal gip Alberto Scaramuzza - lo stesso che aveva sollecitato approfondimenti sulla magistrata indagata per frode in processo e depistaggio - ma mediaticamente riaccende fin da ora l'attenzione sui campioni di Dna che la difesa ha potuto visionare solo lo scorso 13 maggio, a ormai dieci anni dal match genetico con Ignoto 1.



