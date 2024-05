Il piccolo Daniel, eroe a 11 anni: «Combatte contro un tumore rarissimo, ha il 10% di possibilità di sopravvivere» Per Daniel, 11 anni, il tumore di Wilms è tornato una seconda volta. La famiglia è volata in Turchia per una cura innovativa. Ecco cos'è e quali sono i sintomi







di Cecilia Legardi A Londra un bambino di 11 anni sta lottando contro una complessa forma di tumore per cui gli è stato dato soltanto il 10% di possibilità di sopravvivenza. La sua storia è scioccante ma stupefacente allo stesso tempo: il piccolo Daniel sta infatti dimostrando una forza sovrumana. Il tumore pediatrico di Daniel Daniel Dimitrov (11 anni) sta combattendo contro il tumore di Wilms, un cancro raro che si sviluppa nei reni, caratteristico dell'età pediatrica. La sua famiglia è volata da Londra a Istanbul per poter usufruire di una terapia che attualmente non è disponibile nel Servizio sanitario inglese. Quella di Daniel è una corsa contro il tempo, si tratta infatti di una forma aggressiva di cancro a cui sopravvive soltanto una persona su 10, con tutte le complicazioni che sottoporsi a chemio e radioterapia implica. Il tumore è al quarto stadio e gli è stato diagnosticato nell'aprile 2022, dopo che Daniel aveva già vinto su un'altra massa tumorale ed era in remissione. I sintomi e la speranza Il trattamento che l'ospedale turco ha proposto potrebbe salvare il bambino, ma può costare tra le 50 mila e le 150 mila sterline. «Il costo totale del trattamento sarà noto una volta che i medici avranno effettuato una serie di esami presso l'ospedale Acibadem di Istanbul, dopo che la mamma Petya e il piccolo Daniel sono partiti domenica. La sorella gemella di Daniel, Victoria, nel frattempo è accudita dal papà, Joro», spiega The Mirror. I due genitori sono venuti a conoscenza delle innovative terapie elaborate in Turchia parlando con altri pazienti affetti dal tumore di Wilms. La famiglia ha lanciato una raccolta fondi (il cui obiettivo dipenderà dall'andamento delle condizioni di Daniel) e intende donare il denaro in eccesso ad altri bambini affetti dal cancro al rene. Tra i sintomi di questa forma di cancro infantile, si devono ricordare sangue nelle urine, gonfiore o noduli sull'addome, fiato corto, aumento della pressione sanguigna e stitichezza. Tutte le persone che conoscono Daniel gli augurano di riuscire a vincere un'altra volta la malattia e sperano che il trattamento sia presto accessibile anche in Inghilterra. Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Maggio 2024, 19:31

