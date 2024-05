Angelo Onorato ucciso a Palermo, era il marito dell'eurodeputata no vax Francesca Donato. «Cadavere in auto con una fascetta al collo»

di Redazione web

Un architetto, Angelo Onorato, titolare di un negozio di arredamenti, marito dell'eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato, è stato ucciso a Palermo. La vittima è stata trovata morta nella propria auto nella zona di via Ugo La Malfa. Come apprende l'Adnkronos, Onorato sarebbe stato trovato in auto con una fascetta stretta attorno al collo. Sul posto Polizia e Carabinieri.

La conferma dell'omicidio

L'eurodeputata Francesca Donato, parlando con alcuni amici che l'hanno chiamata per capire se la vittima fosse realmente il marito, ha confermato con queste parole: «Hanno ucciso mio marito Angelo». Lo scrive l'Ansa. Donato è eurodeputata e vicesegretaria della Dc. La moglie eurodeputata non aveva notizie di lui dalle 11.

Forse soffocato con una fascetta

Onorato, marito di Francesca Donato, europarlamentare della Democrazia Cristiana, trovato morto nella sua auto nella zona di via Ugo La Malfa, potrebbe essere stato soffocato. Intorno al collo, infatti, come confermano all'Adnkronos, l'uomo aveva una fascetta di plastica come quella utilizzata dagli elettricisti. Lo sportello posteriore della vettura era aperto, mentre la vittima si trovava seduta al posto di guida. Sul posto il medico legale. Secondo le prime informazioni, non vi sarebbero segni di ferite d'arma da fuoco sul cadavere. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile. La moglie da ore pare non riuscisse a contattare il marito.

