Ricchi e Poveri lanciano il tormentone per l'estate "Aria": «Mai pensato di smettere, neanche dopo la morte di Franco»

“Aria” d'estate per i Ricchi e Poveri. Dopo l'exploit sanremese di “Ma Non Tutta La Vita”, il nuovo brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 27 maggio e dal 24 in anteprima sul loro canale TikTok, si annuncia come la hit estiva del gruppo oggi composto da Angela Brambati e Angelo Sotgiu, e accompagnerà il Ricchi e Poveri Summer Tour, in partenza a luglio. “Aria” è un pezzo fresco, frizzante, leggero, nello stile del duo genovese. «Ce ne siamo innamorati subito - spiega Sotgiu - l'atmosfera è quella nostra, e così “vestito” per l'estate è il brano giusto per dare continuità al nostro successo di Sanremo».

Un successo per certi versi inaspettato, e ancora più inaspettato è stato il favore riscontrato da parte del pubblico più giovane. «È giusto che ci sia un'evoluzione, come in tutte le cose. Noi seguiamo questa scia giovanile per imparare qualcosa da quel mondo, i ragazzi vanno conosciuti».

I Ricchi e Poveri invece di passato ne hanno alle spalle però con Sanremo sono tornati ai vecchi fasti. «Dopo un periodo di dolori e vicissitudini siamo rinati. Eravamo stati tanti anni lontani da Sanremo, dopo averne fatti 12, poi abbiamo trovato le condizioni giuste, soprattutto una canzone valida, e abbiamo fatto un lavoro stupendo. Non ci aspettavamo di riprenderci i giovani, siamo tornati noi stessi ragazzini».

Forse è questo il segreto dell'eterna giovinezza. «L'unico segreto è che ci divertiamo molto - spiega invece la Brambati - Dentro di noi ci sono dei bambini, nonostante le rughe.

Le parole sono importanti e lo stile dei Ricchi e Poveri è lontano dai testi forti di molti artisti più giovani. «I ragazzi devono poter dire le cose a modo loro, non puoi tappargli la bocca. Magari noi su certe ruvidezze non li seguiamo, ma ognuno è libero di scegliere». Potrebbe avere senso chiedersi chi sono i Ricchi e Poveri del futuro. Loro non lo sanno, anche se qualche preferenza la esprimono. «Ci piacciono Irama, Ghali e anche Angelina Mango, che è molto dolce e si vede che è felice mentre canta. Altro che “noia”. In ogni caso, chiunque vorrà emularci dovrà faticare parecchio per fare quello che abbiamo fatto noi».

Hanno fatto tanto e giurano che tanto ancora faranno. «Non abbiamo mai pensato di smettere, neanche dopo la morte di Franco (Gatti, ndr), anche perché fu lui a dirci di continuare anche senza di lui. Ma non sarebbe comunque stata nostra intenzione farlo. Questa è la nostra vita». Infatti presto potrebbe uscire un nuovo album. «È nei nostri progetti, però al momento ci stiamo concentrando sui singoli, oggi la musica si consuma così. Magari in futuro potremmo fare qualcosa di diverso, di meno orecchiabile e più complesso, l'importante è che piaccia prima di tutto a noi».

