Televisione, quanti italiani la guardano: età e target. Fedez: «Il problema sono le idee, nulla di interessante»

Agli italiani piace guardare la tv? Dal 2016 sono sempre meno le persone che scelgono di intratternersi o informarsi attravero il mezzo di comunicazione nato negli anni Sessanta. Ora la fetta di mercato dell'entertainment è digitale. I nuovi canali usufruiscono della connessione internet e di nuovi device come il pc, il tablet e persino gli smartphone. Ciò che emerge è che gli italiani trascorrono sempre meno ore davanti alla televisione.



La percentuale di spettatori: secondo l'Istat, dal 2023 ai dati più recenti, il 78,2% della popolazione italiana guarda la televisione tutti i giorni. Il dato è il calo da tempo, ma la discesa ha avuto un’accelerata dopo il 2016.



Età: a guardare la televisione sono prevalentemente bambini e anziani. Gli over 75 sono gli unici a superare il 90%, mentre tra i 18 e i 19 anni si registra un minimo del 51,4%.

Il problema dei format

Nel 2020, durante una dirette Instagram con Paolo Bonolis, Fede espresse la sua opinione riguardo la tv: «Il problema sono le idee, nulla di interessante». Il rapper ha più volte sottolineato attraverso i suoi canali - e non solo - che in Italia c'è un grosso problema: compriamo sempre di più format esteri e ne produciamo pochi.

Il futuro della tv

«La RAI, Radiotelevisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive». Con queste parole il 3 gennaio 1954 l’annunciatrice Fulvia Colombo inaugurò le trasmissioni della Rai, dando avvio all’era televisiva in Italia. Lo sviluppo della tv, tuttavia, era iniziato già negli anni ’20 con l’invenzione dello schermo a tubo catodico. Quando ci fu questo annuncio, in molti pensavano che la radio sarebbe scomparsa, ma così non è stato: si è evoluta, ha cambiato genere ma è ancora qui. Stessa cosa per la televisione e i suoi programmi - o almeno per le prossime 3 o 4 generazioni quando il rischio concreto potrebbe essere da un cambio generazionalie in cui le famiglie compreranno solo desk su cui trasmettere quello che vogliono.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Maggio 2024, 17:35

