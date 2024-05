Genitori chiamano il figlio Lookman come il giocatore dell'Atalanta: «Tifiamo la Dea, ma in realtà il nome è un omaggio al Corano»

di Redazione web

Il 22 maggio l'Atalanta ha vinto l'Europa League contro il Bayer Leverkusen per 3 reti a zero, a Dublino. Ma questa non è più una notizia. Quello che è emerso nelle ultime ora è che a Palosco, paese di 5.730 abitanti, due genitori hanno deciso di chiamare il loro bambino come Ademola Lookman, l’attaccante dell’Atalanta che ha segnato contro i tedeschi. Ma quello che in molti tifosi pensavano fosse un tributo, in realtà non è così. Secondo quanto riporta il Corriere di Bergamo, il neonato è figlio di una famiglia marocchina e il suo nome ha un significato profondamente religioso e culturale.



Atalanta-Leverkusen, da Lookman a Wirtz: le immagini della finale di Europa League

Chi è davvero Lookman

Lookman è nato il 3 maggio all'ospedale di Chiari, terzo figlio di Mohammed Afia e Kautar, residenti in Italia da vent'anni. Mohammed, 39 anni e imbianchino di professione, spiega che il nome Lookman è scelto per il suo significato nel Corano. «Lookman è un saggio che insegna a suo figlio l'importanza dell'umiltà e del rispetto per gli altri. Vogliamo che nostro figlio cresca con questi valori». Come ha spiegato il padre alla stampa locale, lui e la moglie sono entrambi tifos idella Dea, ma Lookman in realtà è un personaggio del Corano.



Nel frattempo, la società Atalanta ha cercato la famiglia per donare loro una maglia autografata da Lookman

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Maggio 2024, 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA