Ross McDonnell, scomparso regista vincitore di un Emmy. La polizia trova un corpo senza testa in spiaggia: «Forse è il suo»

di Marta Goggi

A Breezy Point Beach nel Queens, New York, è stato trovato un corpo senza testa, il ritrovamento è avvenuto sul litorale. A fare la tragica scoperta è stato un testimone, che di fronte al corpo smembrato ha chiamato la polizia.

L'ipotesi

La polizia di New York, non troppo distante dal luogo del ritrovamento, ipotizza che si tratti di Ross McDonnell, due volte vincitore dell'Emmy. L'uomo è scomparso da più di due settimane, ed è stato visto l'ultima volta lasciare la sua casa di Brooklyn il 4 novembre. Un amico intimo del regista nato a Dublino, Gene Gallerano, ha ipotizzato all'Irish Times che probabilmente il suo amico sarebbe andato a fare un tuffo nell'oceano.

Qualcuno ha anche affermato che potrebbe essere stato avvistato a Fort Tilden Beach la sera della sua scomparsa, dove, dopo alcuni giorni è stata trovato la bicicletta di McDonnell, come riporta il Daily Star. Il corpo potrebbe essere stato smembrato da fenomeni naturali in mare, secondo quanto appresa da il New York Post, gli investigatori continuano a cercare indizi che permettano di chiarire il fatto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 18:42

