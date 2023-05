Robot feconda ovuli con un controller della PlayStation: «Nate due bambine»

La tecnologia fa passi da gigante. Soprattutto nel campo della medicina. E sempre più spesso i robot sostituiscono l'uomo in tutti i settori. Ma proprio in tutti. Anche nel concepimento, adesso, l'uomo rischia di essere messo da parte ai danni del robot di ultima generazione: capace di iniettare lo sperma negli ovuli, grazie all'utilizzo di uno dei controller più iconici delle ultime generazioni...

Robot feconda ovuli: l'ultima innovazione concepisce due bambini

Un ingegnere del MIT Technology Review, infatti, è riuscito a concepire due bambini sani, fecondando con un successo ovuli umani. Secondo il rapporto del MIT, uno degli ingegneri facenti parte della startup spagnola Overture Life e coinvolti nello sviluppo del primo robot d'inseminazione nel campo della medicina della fertilità, è riuscito a perfezionare un joypad DualSense per aiutare il processo di sviluppo embrionale.

Come hanno fatto?

L'uomo ha guidato con successo un piccolo ago meccanizzato durante le procedure di fecondazione in vitro utilizzando il controller creato da Sony per PlayStation 5. Grazie a questa tecnica, singoli spermatozoi sono stati depositati con cura in alcuni ovuli umani per oltre una dozzina di volte.

Les tous premiers bébés conçus avec l'aide d'un "robot injecteur de sperme" sont nés. Cet appareil développé par la startup 🇺🇸 Overture Life est une première étape vers l'automatisation, et donc la réduction du coût, de la fécondation in vitro.https://t.co/nDeh80G2ta pic.twitter.com/7EfNhryBDj — Aymeric Pontier (@aympontier) April 26, 2023

«Nate due bambine sane»

Secondo quanto riportato nel rapporto del MIT, l'esperimento è stato un successo. Le procedure guidate dal controller hanno dato origine a embrioni sani. «Sono nate due bambine», rivelano e si tratta dei primi due bebè nati dopo il processo di fecondazione con l'aiuto di tecnologia automatizzata.

«Ero tranquillo. In quel preciso momento ho pensato: 'È soltanto un altro esperimento'», ha dichiarato Eduard Alba, studente d'ingegneria meccanica che ha comandato il dispositivo d'iniezione. Secondo gli esperti, questo è solo il primo passo verso la completa automazione del processo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Maggio 2023, 12:22

