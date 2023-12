"Rizz" è la parola dell'anno: se non l'hai mai sentita non sei giovane. Ecco cosa significa e da dove proviene

di Hylia Rossi

Per molti sarà un termine mai sentito, eppure Oxford University Press ha deliberato e, infine, ha benedetto il termine "rizz" come parola dell'anno del 2023. Si tratta di un neologismo da generazione Z, spuntato quasi dal nulla nel 2022 e dilagato poi nel gergo del web e il cui significato esprime un concetto a metà strada fra l'aver stile, charme e capacità di seduzione.

È infatti la contrazione di "chaRISma". L'annuncio - ripreso dai media britannici - è arrivato nelle scorse ore, come ogni anno a inizio dicembre. La scelta è caduta su una parola alquanto inattesa, nuova e di freschissimo conio.

Da dove viene "rizz"?

Comparsa nel 2022, essa è divenuta virale - per usare un'espressione talora abusata nel mondo dei social - dopo essere stata rilanciata dallo streamer americano Kai Cenat, seguito sui propri canali da milioni di abbonati. Per essere poi resa definitivamente popolare dall'attore Tom Holland, star hollywoodiana consacrata dal ruolo di protagonista in Spiderman, il quale in un'intervista a Buzzfeed l'ha usata per schermirsi dall'immagine di seduttore, dicendo: «Non credo d'avere assolutamente alcun rizz».

Secondo Casper Grathwohl, presidente di Oxford Languages, la nuova parola potrebbe parlare di «uno stato d'animo prevalente del 2023, in cui un numero maggiore di noi si sta aprendo dopo alcuni anni difficili e sta trovando fiducia in ciò che è».

Se non siete della Generazione Z, questa parola potrebbe non significare nulla per voi. Ma è molto usata online, con miliardi di visualizzazioni dell'hashtag «rizz» su TikTok, ad esempio. Può essere usata anche come verbo, in modi di dire come «to rizz up», che significa attrarre, sedurre. È essenzialmente una nuova versione di «game», definito come abilità, prodezza e capacità di attrarre sessualmente gli altri usando il proprio fascino.

Così «rizz» è nominata parola dell'anno 2023 da Oxford battendo concorrenti come «situationship», «prompt», «de-influencing» e «swiftie». Un team dell'Oxford University Press come ogni anno ha compilato una lista ristretta di neologismi della lingua inglese sulla base di una votazione pubblica. Poi i lessicografi dell'autorevole dizionario di Oxford hanno preso la decisione finale eleggendo «rizz» come parola simbolo del 2023.

