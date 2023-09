Guardia dello zoo aggredita e uccisa da un rinoceronte. Era entrata nel recinto

di Redazione web

Un rinoceronte ha ucciso la guardiana di uno zoo, rimane gravemente ferito un altro operatore. L'attacco in un recinto dello zoo di Hellbrunn nella città austriaca di Salisburgo. Lo riferisce la polizia austriaca. L'incidente è accaduto "nelle prime ore del mattino durante lavori di routine nel recinto dei rinoceronti", spiega un comunicato. Le autorità, al momento, non sono ancora riuscite a capire cosa abbia spinto l'animale al violento gesto. L'attacco alla 33enne è avvenuto "per motivi ancora sconosciuti", sottolinea la polizia, come rivela il tabloid britannico Daily Star.

Bioparco di Roma, nata una piccola zebra: la sua specia Grevy è a rischio estinzione

Orso sembra un essere umano travestito, il video del mistero. Lo zoo costretto a smentire: «È un animale»

La persona ferita voleva spaventare il rinoceronte

L'animale ha caricato la guardiana, di 33 anni, "per cause ancora sconosciute" e quindi ha attaccato uno dei suoi colleghi intervenuto per prestarle aiuto. L'uomo, un 34enne, è ricoverato in ospedale. Un portavoce della polizia ha spiegato che l'operatore ha cercato di spaventare l'animale per salvare la donna morta.

Lo zoo di Hellburn rimane chiuso al pubblico

Lo zoo di Hellbrunn ospita 150 specie e circa 1.500 animali. Dal topo pigmeo al rinoceronte bianco. La struttura, dove si trovano animali di varie dimensioni provenienti da tutte le parti del mondo, si estende su una superficie di 14 mila ettari nei giardini del castello di Hellbrunn e accoglie circa 400 mila visitatori all'anno. Oggi rimane chiuso al pubblico.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA