Richiedente asilo marocchino di 44 anni uccide un 70enne per strada: «Prima aveva accoltellato il suo coinquilino»

Un episodio drammatico e inspiegabile, avvenuto in una tranquilla cittadina inglese: un richiedente asilo marocchino di 44 anni, dopo aver ferito un altro condomino dell'ostello per migranti in cui viveva, ha ucciso brutalmente un 70enne, per strada. L'uomo, di nome Ahmed Alid, è stato accusato dell'omicidio dell'anziano, Terrence Carney, e del tentato omicidio del suo coinquilino, Javed Nouri.

Come riporta il Daily Mail, la vittima si trovava nei pressi dell'ostello per puro caso: stava prelevando del denaro da un bancomat nei paraggi.

Cosa è successo

L'aggressione e il successivo omicidio sono avvenuti a Hartlepool, paesino che si affaccia sul Mare del Nord.

Dopo il brutale attacco, Ahmed Alid sarebbe uscito dall'ostello, incrociando Terrence Carney, che aveva appena prelevato da un bancomat nei paraggi. Il malcapitato 70enne non ha avuto scampo: Alid l'ha pugnalato a morte, senza pietà. Fortunatamente, il marocchino è stato fermato dalle autorità il giorno dopo, è stato arrestato e condotto subito in carcere.

Il detective James Dunkerley, responsabile delle indagini, si è dichiarato soddisfatto dell'inchiesta, aggiungendo: «Siamo grati agli abitanti di Hartlepool per il supporto che ci hanno fornito durante le ricerche, siamo sicuri che questo incidente abbia causato molta preoccupazione. Continueremo a lavorare per scoprire altri dettagli di questo episodio di violenza».

Ahmed Alid è attualmente in stato di arresto, e il suo processo avrà inizio giovedì.

