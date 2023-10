Ha accoltellato l'ex compagna alla gola tra lo sgomento dei passanti. È successo questa mattina intorno alle 11.30 a Pontedera (Pisa), in via Enrico De Nicola. La donna, una 57enne italiana, è stata portata in codice rosso all'ospedale Felice Lotti di Pontedera, dove è stata operata: le sue condizioni sono gravi.

«Mi presti il telefono per una chiamata?», lui si rifiuta e lei lo accoltella: arrestata una 18enne