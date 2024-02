Milano, ragazzo di 15 anni accoltellato nel cuore di Chinatown in pieno giorno alla fermata del bus: arrestato un 17enne

Un 15enne, originario dell’Egitto, è stato accoltellato in strada a Milano. E' accaduto intorno alle 14.30 in via Canonica, ai margini del quartiere di via Paolo Sarpi, nel cuore di Chinatown, a due passi dal centro e vicino all'Arco della Pace pieno di tifosi dell'Atletico Madrid in attesa di andare a San Siro per la partita contro l'Inter. Il giovane, secondo quanto riferito dal 118, si trovava vicino alla fermata dell’autobus quando è stato colpito da un fendente sotto l'ascella destra. Era in compagnia del fratello maggiore di 18 anni che ha provato a difenderlo. Immediatamente è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Niguarda, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore, un 17enne loro connazionale, scappa, ma verrà preso poco dopo dalla polizia e arrestato per tentato omicidio.

Forse un tentativo di rapina

Sul posto è intervenuta la polizia che, attualmente, sta cercando di ricostruire la vicenda. Secondo quanto si apprende, sul luogo del ferimento è stato valutato anche un altro paziente, di 19 anni, che però ha rifiutato le cure. Secondo alcune ipotesi potrebbe essere anch’egli coinvolto nell'episodio. Non si esclude che alla base dell'aggressione ci sia stato un tentativo di rapina.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 20:33