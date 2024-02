Accoltellato per strada in un tentativo di rapina: 40enne grave in ospedale. E' caccia all'aggressore La vittima ha rimediato una profonda fetita all'addome. Trasportato in elisoccorso





Un uomo è stato trovato accoltellato con una profonda ferita all'addome a Carpiano, nel Milanese, in un'area rurale vicino alla cascina "Bruciata". Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato il 40enne, italiano, in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni. L'aggressore voleva prendergli il portafoglio Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di San Donato per ricostruire l'accaduto. Secondo le prime ipotesi, il movente dell’aggressione potrebbe essere una rapina. L’aggressore, al momento ancora ignoto, avrebbe avvicinato il 40enne italiano chiedendogli di consegnare il portafoglio. Di fronte al rifiuto dell’uomo, lo sconosciuto lo ha accoltellato all’addome prima di darsi alla fuga. Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Febbraio 2024, 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA