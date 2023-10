Accoltellata dal fidanzato, gravissima una 21enne. Chi è il ragazzo arrestato: la corsa in stazione e la confessione choc

Michael Patellaro, 25 anni, originario di Varese, è stato fermato per tentato omicidio della ragazza con cui convive da un mese, in un appartamento al secondo piano di una vecchia palazzina di via Nino Bixio a Como, un edificio annerito dallo smog che da un lato dà su una strettoia, dove è impossibile anche solo aprire la finestra, e dall'altro sulla ferrovia.



«Che cosa ho combinato, che cosa ho combinato!». I poliziotti l'hanno trovato seduto sul pianerottolo, in stato di choc, a ripetere la stessa frase, mentre pochi metri più in là, dentro casa, in camera da letto, i soccorritori cercavano di salvare la fidanzata di 21 anni in condizioni critiche per le coltellate alla gola e al torace.

Accoltella la fidanzata di 21 anni e chiama la polizia: «Cosa ho combinato». Lei è gravissima

