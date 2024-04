Nonna Lucina, 91 anni, cassiera per un giorno al supermercato: «Tutti sognano la pensione, io voglio tornare a lavorare»

di Redazione web

Se per molti la pensione rappresenta un traguardo neanche tanto scontato da raggiungere, c'è chi pur avendo lavorato una vita intera ha come unico desiderio quello di tornare alla sua postazione almeno per un giorno. Nonna Lucina Pegoraro, 91 anni il prossimo 8 aprile, non voleva altro che rivivere le emozioni di una professione che ha amato profondamente, quella della cassiera di supermercato, e grazie ai "Nipoti di Babbo Natale", un gruppo di volontari dell'associazione "Un sorriso in più", ci è riuscita.

Cassiera per un giorno

Lucina oggi vive alla Casa Santa Maria della Provvidenza di Lora, un quartiere di Como. Alla domanda su cosa desiderasse per Natale, non ha esitato: tornare a lavorare come cassiera in un supermercato, il lavoro della sua vita. Questo sogno è stato reso possibile grazie all'iniziativa di Micaela, un "nipote di Babbo Natale" del Veneto, che, in collaborazione con Esselunga, ha organizzato per Lucina un pomeriggio speciale al punto vendita di Lipomo, nonostante Natale sia ormai passato da un pezzo.

Per due ore, Lucina ha rivestito i panni della cassiera, una professione che ha svolto per più di vent'anni prima di ritirarsi.

L'amore per il lavoro

Lucina ha gestito ogni fase del processo di cassa con la stessa precisione di un tempo, superando anche piccoli ostacoli tecnici con l'aiuto dei colleghi e della sua esperienza. Al termine del suo "turno", è stata accolta da un caloroso applauso e un mazzo di fiori. La 91enne, con il suo sorriso e la sua determinazione, ha dimostrato che la passione per il proprio lavoro non conosce limiti di età: «La voglia di lavorare non mi ha mai lasciata. Tutti sognano una vacanza? Certo, le ferie vanno benne, qualche giorno, in estate. Ma non di più. Meglio il desiderio di poter lavorare», ha detto ha detto Lucina, ribadendo il suo amore per la professione e la sua convinzione che il lavoro arricchisca la vita, ben oltre il concetto di necessità economica.

