Va in pizzeria con un pitone al collo e minaccia la cameriera con una pistola

di Redazione web

Momenti di tensione in un locale di Casnate con Bernate (Como). Un uomo si è presentato in una pizzeria chiedendo da bere, con al guinzaglio due cani di grossa taglia e un pitone al collo. Il proprietario degli animali è arrivato al locale in stato di alterazione, molto probabilmente per assunzione di alcol.



La cameriera e il titolare del locale gli hanno negato bevande alcoliche, invitandolo a uscire dal locale. Ma l'uomo, di 48 anni e residente della zona, non ha gradito la risposta e ha detto che sarebbe tornato armato. Cosa che ha fatto alcuni minuti più tardi, quando è entrato nuovamente nella pizzeria minacciando la cameriera con una pistola.

Attimi di paura

Uno dei clienti è riuscito ad allontanare il 48enne e sono stati chiamati i carabinieri. I militari di Fino Mornasco sono riusciti a identificare il protagonista della vicenda e si sono recati direttamente a casa sua, dove hanno trovato l'arma, una pistola scacciacani priva di tappo rosso e del tutto simile alle armi in dotazione alle forze di polizia.



L'arma è stata sequestrata e l'uomo - con vari precedenti - denunciato a piede libero per minacce e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA