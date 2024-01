Pitone trovato nel Parco della Villa Reale di Monza: era vicino all'ingresso pedonale. «È stato abbandonato»

di Redazione web

Un pitone è stato ritrovato questa mattina all'interno del parco della Villa Reale di Monza. La scoperta è stata fatta dal personale addetto alla pulizia che ha trovato il rettile all'ingresso pedonale di via Lecco, nei pressi della casa cantoniera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato l'animale.

Il rettile è stato abbandonato: indagini per trovare il resaponsabile

Dai primi accertamenti condotti dal personale del parco e dalla polizia locale, è certo che il serpente sia stato "lanciato" all'interno del parco. Sono in corso indagini per cercare di capire chi lo abbia abbandonato. È l'ennesimo caso di un rettile allogeno abbandonato in un luogo pubblico per disfarsene senza incorrere nelle norme in vigore sulla detenzione di questi animali.

Ricordiamo che il pitone è un serpente non velenoso che uccide le prede stritolandole: dopo averle avvolte tra le sue spire e averle uccise, inizia ad ingoiare la vittima per intero.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Gennaio 2024, 15:39