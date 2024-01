Anziana lascia 2,6 milioni di euro in eredità ai suoi cani e gatti (e cancella i figli dal testamento): «Non mi hanno mai abbandonata»

di Redazione web

Un'anziana milionaria ha deciso di nominare i suoi cani e gatti unici eredi di tutte le sue fortune. Una storia che ricorda da vicino quella del figlm Disney "Gli Aristogatti", ma che se ne discosta per un dettaglio non da poco. Se nella fiaba la ricca "Madame" non aveva altri al mondo se non i suoi amati gatti, la possidente donna in questione ha ben tre figli. Che ha deciso di lasciare a bocca asciutta.

I figli diseredati

La protagonista della storia che arriva da Shanghai, in Cina, è stata indentificata con i media locali con il nome di Liu. Il suo patrimonio è stimato in 20 milioni di yuan, l'equivalente di circa 2,6 milioni di euro. Una cifra considerevole, che la donna in un primo testamento redatto anni fa aveva destinato ai figli. Salvo cambiare idea in seguito a un comportamento che proprio non le è piaciuto: nessuno dei suoi tre figli si è presa cura di lei né le ha fatto visita quando si è ammalata. Inoltre, neanche si preoccupano di farle una telefonata di tanto in tanto. Ragioni abbastanza valide - ha considerato Liu - per decidere di lasciare tutto a chi, invece, è sempre rimasto al suo fianco durante la malattia.

L'eredità a cani e gatti

Così la ricca anziana ha cambiato il suo testamento in favore dei suoi fedeli cani e gatti, nominandno una clinica veterinaria amministratrice della sua eredità e responsabile della cura dei suoi animali e della loro prole. I funzionari del Centro di registrazione dei testamenti, riferisce Zonglan News, hanno consigliato a Liu di nominare una persona di fiducia per supervisionare la struttura e garantire la cura degli animali.

Le reazioni

La decisione di Liu ha scatenato un'acceso dibattito online, con molte persone che esprimono empatia per la sua delusione nei confronti dei figli. Alcuni hanno persino dichiarato di essere pronti a seguire il suo esempio in circostanze simili. Il caso ricorda un episodio avvenuto a Shanghai nel dicembre dell'anno precedente, in cui il testamento di un uomo che aveva lasciato tutti i suoi beni a un gentile venditore di frutta, piuttosto che ai suoi parenti, era stato dichiarato valido da un tribunale, nonostante le contestazioni dei parenti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA