Ressa al centro commerciale, clienti bloccati per quattro ore nel parcheggio dopo lo shopping: «Follia»

Bloccati per quattro ore nel parcheggio del centro commerciale. Dopo aver fatto shopping al Manchester Arndale (nel Regno Unito), più di 400 clienti hanno dovuto fare i conti con la ressa scaturita dai mercatini di Natale e dalla finale di coppa del mondo di rugby. Il traffico in centro a Manchester è andato in tilt, così molte persone non sono riuscite a tornare a casa, tanto da contattare la polizia per avere spiegazioni.

Va tre volte al pronto soccorso ma non viene ricoverato, ora è in coma. La denuncia della figlia: «Ci hanno fatto perdere tempo prezioso»

Mondiali, l'ex miss Croazia super sexy sugli spalti indigna il Qatar. E ora rischia di essere arrestata

Cosa è successo

Un testimone ha raccontato al Manchester Evening quello che è successo nel centro commerciale. «Ho finito per telefonare alla polizia e chiedere se ci fosse un problema. C'erano più di 400 persone che cercavano di uscire. La gente ha iniziato ad abbandonare le auto in coda per procurarsi il cibo», ha detto.

Un altro testimone ha raccontato di essere rimasto bloccato «per 3 ore e 45 minuti». Quello che doveva essere un pomeriggio sereno, si è trasformato in un incubo: «Ci abbiamo messo un'ora solo per scendere di un livello», ha raccontato un altro cliente. Dopo diverse ore la situazione è tornata sotto controllo, ma c'è chi giura che quella sarà l'ultima volta: «Non penso che mi rivedranno più».

Tassista con il defibrillatore salva la vita a turista a Roma. L'assessore Onorato: «Ha dimostrato il grande cuore della categoria» https://t.co/Y5dgwFWiuI — Leggo (@leggoit) November 25, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Novembre 2022, 23:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA