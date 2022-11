Un medico in famiglia, la reunion del cast a 6 anni dalla fine. I fan impazziscono: «Vogliamo un'ultima stagione» FOTO

«Ai ai ai». Quel motivetto è entrato nelle case di tutti gli italiani almeno una volta. "Un medico in famiglia" ha fatto la storia della televisione italiana. Nel 2016 la serie ha chiuso dopo 10 stagioni. Giovedì, in occasione della festa dei 50 anni di Publispei (la casa di produzione), tanti dei protagonisti si sono ritrovati.

Un medico in famiglia, i fan chiedono il remake

A sei anni esatti dalla messa in onda dell'ultima puntata, nonno Libero e la famiglia Martini sono tornati a sorridere insieme. Tra i presenti all'evento, oltre a Lino Banfi, anche Giulio Scarpati (Lele Martini), Margot Sikabonyi (Maria Martini), Rosanna Banfi (Lea), Giulia Luzi (Giulia Biancofiore), Emanuela Grimalda (Ave Battison) ed Eleonora Cadeddu (Annuccia Martini). Le foto postate sui social sono diventate inevitabilmente virali e i fan si sono scatenati. «Loro sono stati la mia casa, la mia famiglia, la mia infanzia», scrive un utente su Twitter. «L’anno prossimo saranno 25 anni dalla prima puntata di Un Medico In Famiglia: quale occasione migliore per un’ultima stagione conclusiva?», scrive un altro. Chissà che le speranze non verranno esaudite.

oggi piantino gentilmente offerto dal cast di Un Medico In Famiglia, loro sono stati la mia casa, la mia famiglia, la mia infanzia 😭❤️‍🩹 pic.twitter.com/qr94txyGjw — this is auro| baci stellari (@darveyfeels_) November 25, 2022

