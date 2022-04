Regina Elisabetta, giro in tenuta a bordo di una Range Rover per il suo 96° compleanno

Giro in fuoristrada per festeggiare. L'acclamata Regina Elisabetta, che oggi compie 96 anni, ha fatto un giro per la tenuta di Sandringham a bordo della sua auto, una Range Rover. La monarca, che quest'anno celebra il suo Giubileo di platino, è stata fotografata sul sedile anteriore dell'auto durante una visita a Wood Farm nella tenuta di Sandringham. Indossava un velo fantasia e occhiali mentre veniva guidata da un'autista.

Tutta la Nazione l'ha festeggiata. A Londra, c'è stato un saluto reale con 62 cannoni alla Torre di Londra e un saluto con 41 cannoni a Hyde Park. Al Castello di Windsor, la Band of the Coldstream Guards ha suonato "Happy Birthday" per celebrare il grande giorno del monarca e c'è stato un altro saluto a colpi di pistola nel Windsor Great Park.

Secondo quanto riporta Evening standard, la Regina ha viaggiato in elicottero dal Castello di Windsor a Sandringham, dove dovrebbe trascorrere alcuni giorni e celebrare il suo compleanno con una celebrazione a basso profilo. La tenuta di campagna era anche conosciuta come la casa in cui il suo defunto marito, il principe Filippo, trascorreva la maggior parte del suo tempo dopo il ritiro dalle funzioni pubbliche nel 2017.

