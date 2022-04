Il principe Harry ha un desiderio: «Voglio che la regina Elisabetta conosca i miei figli»

Il principe Harry spera che sua nonna, la regina Elisabetta II, incontrerà presto i suoi figli, Archie e Lilbet. «Sto provando ad organizzare un incontro», ha dichiarato al Thelegraph, ma il rapporto travagliato che si è venuto a creare complica, e non poco, questo incontro.

Il duca di Sussex ha incontrato di recente la regina Elisabetta insieme a sua moglie Meghan Markle, durante le festività pasquali. Mentre i due si recavano nei Paesi Bassi per partecipare all'Invictus Game, la regina Elisabetta li ha accolti per qualche giorno. È stato il primo incontro della coppia alla regina, dopo le grandi polemiche che li hanno portati a trasferirsi negli Stati Uniti, ormai due anni fa.

Il principe Harry, attualmente, si trova in Olanda con la moglie ed è intervenuto nel programma di Hoda Kotb per parlare della sua famiglia. A «Today», Harry ha rivelato che non è sicuro se parteciperà o meno alle celebrazioni per i 70 anni di regno di sua nonna. Il Queen's Platinum Jubilee si terrà a giugno, ma la sua presenza non è ancora confermata a causa di problemi di sicurezza.



Harry ha dichiarato che è stato bello incontrare sua nonna in privato. «È stato fantastico, è stato davvero bello vederla», ha detto il principe. «Vederla in un momento di privacy, solo noi, è stato bello. Abbiamo una relazione davvero speciale», ha rivelato stemperando i toni che hanno visto alzarsi un gran polverone sulla famiglia reale a causa del loro addio all'Inghilterra.

«Parliamo di cose di cui non si può parlare con nessun altro» ha proseguito, forse, facendo riferimento a un rapporto non proprio idilliaco con suo fratello William e la moglie Kate. E quando gli è stato chiesto se gli mancasse o meno la sua famiglia da quando si è trasferito negli Stati Uniti, ha risposto: «Sì, penso soprattutto negli ultimi due anni, come si fa a non sentire la mancanza della famiglia?».

Ma quando la domanda si è fatta più specifica... il duca di Sussex è rimasto vago. Alla domanda se gli mancassero suo fratello William o il padre Carlo, Harry ha evitato di rispondere direttamente e ha detto: «Io, al momento, sono in America, concentrato sui miei figli e sulla mia famiglia. Quando torno in Inghilterra, però, l'obiettivo è la mia famiglia, che mi manca moltissimo».

E a proposito della sua nuova famiglia e della famiglia d'origine, il principe Harry non è mai riuscito a far incontrare la sua figlia Lillibet alla regina, nata a giugno del 2021. E, mentre il primogenito Archie, seppur molto piccolo, ha conosciuto la sua bisnonna, la piccola Lillibeth non l'ha ancora fatto. Il duca di Sussex, quindi, ha dichiarato: «Sto cercando di organizzare un incontro tra la regina e i miei figli. Voglio che entrambi la conoscano e voglio che lei possa conoscere gli altri due suoi eredi».

