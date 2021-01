Elisabetta, Regina social manda le "faccette" alla nuora Sophie

La Regina fa le "faccette" alla nuora. Nessuno sgarbo tra parenti, ma un affettuoso augurio di buon compleanno che Elisabetta II ha voluto inviare dal profilo Instagram ufficiale - theroyalfamily - a Sophia contessa di Wessex, moglie di Edoardo, suo figlio più piccolo.

Sophia che ha compiuto 56 anni oggi - 20 gennaio 2021 - è stata gratificata di "felicissimi auguri", ma gli attenti osservatori di Corte hanno notato un particolare insolito: il messaggio era corredato da due segni - i cosiddetti emojis o emoticon - non certo usuali per il linguaggio della Regina. In tema però: si tratta di un palloncino colorato e di una torta di compleanno.

Insomma, quello che per i comuni mortali neppure verrebbe notato, ha scatenato i commenti. Le due "figurine" starebbero a sottolineare l'affetto della Regina nei confronti della nuora - che mai ha dato motivo di scandalo - rispetto ad altri personaggi della Famiglia, dai transfughi Harry e Meghan al fin troppo disinvolto Andrea, il terzo figlio.

La social Regina, 94 anni, ha "siglato" il suo post commentando la foto della Contessa di Wessex vestita di chiaro e semplicemente acconciata.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Gennaio 2021, 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA