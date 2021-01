Melania Trump, per l'addio alla Casa Bianca look (finto) low profile: la borsa Hermes costa come una super car.

La mise scelta da Melania Trump per la sua ultima apparizione da First Lady con il marito Donald Trump poteva sembrare discreta, abito nero sotto al ginocchio e giacchino in tinta, ma è una delle più lussuose indossate nei suoi anni alla Casa Bianca.

L'ex modella, che sarà ricordata per i suoi outfit più che per le sue azioni, indossava infatti una 'petite veste noire' di Chanel, la classica giacchina nera in tweed il cui costo si aggira attorno ai 5.000 euro e d'ecollete' in coccodrillo nere di Christian Loboutin dai tacchi vertiginosi (800 dollari). Per finire, borsa Birkin di Hermes, anch'essa in pelle di coccodrillo nera, da oltre 70.000 dollari.

